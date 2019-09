© foto di Insidefoto/Image Sport

Christian Karembeu, ex fra le altre di Sampdoria e Real Madrid, ha parlato a As della situazione dei Blancos e del possibile arrivo, in futuro, di Mbappé e Pogba: "Qualche anno fa parlando del Real si diceva Galacticos. Bene, Pogba è un gigante. Quale altro galactico esiste oggi come lui? Immagino che entrambi siano nell'agenda del Real Madrid e io li vedrei benissimo vestiti con la maglia dei Blancos. Neymar? Non conosco i progetti del Real, ma potrebbe anche prendere sia Mbappé che Neymar".