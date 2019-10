© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da quella maledetta finale di Champions, a Loris Karius non è andata più bene una. L'avventura col Besiktas non procede per il meglio: nonostante nelle ultime quattro partite abbia subito solo un gol, la società turca non sarebbe contenta del suo rendimento. E il presidente, secondo quanto riportato da Takvim, sarebbe pronto a trattare col Liverpool la risoluzione anticipata del prestito, per virare già a gennaio su Fabri, portiere del Fulham.