Karius, ennesimo disastro! Un suo errore manda sotto il Besiktas

Loris Karius si conferma un portiere dalla papera facile, purtroppo per lui, negli ultimi tempi. L'ex portiere del Liverpool, oggi al Besiktas, si è appena reso autore di un altro clamoroso errore che ha sbloccato la partita di Europa League, in cui la Slovan Bratislava ha trovato il vantaggio. Goffo intervento di testa dell'estremo difensore tedesco, che ha spalancato la via della rete all'avversario Sporar. Si ripropongono per lui gli incubi successivi alla finale di Kiev tra Liverpool e Real Madrid, quando i suoi svarioni indirizzarono la sfida.