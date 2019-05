Karius esulta per il Liverpool, i tifosi ringraziano: "Meriti altra chance"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le sue papere erano costate la sconfitta nella finale di Champions disputata un anno fa contro il Real Madrid. E il Liverpool è corso ai ripari nella scorsa estate, acquistando a suon di milioni Alisson Becker dalla Roma per blindare la propria porta. Loris Karius, nonostante la pioggia di critiche e insulti ricevuti dopo quella notte, è rimasto fedele ai Reds e ha mostrato tutta la sua felicità per l'impresa compiuta ieri sera attraverso i propri account social: "This is Anfield! Sono molto contento per il club e i tifosi", ha scritto il portiere.

Supporto e buontemponi - I tifosi del Liverpool hanno molto apprezzato il messaggio del loro ex numero uno. Tanti commenti di sostegno arrivati, alcuni particolarmente belli perché invocano una "seconda occasione" per il ragazzo. Qualcuno, invece, ha preferito scherzarci su, invitandolo a giocare per l'Ajax o "a starsene a casa" il giorno della finale di Madrid.

You’ll never walk alone, Loris!!!🔴 — Austin (@6stringsocks) 7 maggio 2019

What an amazing story it would have been if you could have played in the final again pic.twitter.com/F4TeibuHoE — Lindz (@Lindzwinchester) 7 maggio 2019

I always stuck by you. You had a horrible night but you had become a great goalkeeper. YNWA ❤️ — Archie (@Archie_LFC_) 7 maggio 2019

Stay at home lad. Please. 😂 — Dave (@Trickyreds81) 7 maggio 2019