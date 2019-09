Keane contro Ferguson: "Usa il Manchester United per aiutare la famiglia"

© foto di Imago/Image Sport

Quattordici anni di silenzio, poi all'improvviso Roy Keane torna a parlare di Sir Alex Ferguson. I due non si erano lasciati benissimo: l'ex centrocampista è stato per dodici anni una delle colonne del Manchester United di Fergie, uno dei giocatori più vincenti dell'era del tecnico scozzese. Poi però ha lasciato i Red Devils proprio per la rottura con il suo ex allenatore, di cui Keane non ha mai parlato dal 2005 a oggi, neanche quando, al momento del ritiro, Ferguson gli aveva fatto i complimenti, cercando evidentemente la riappacificazione e inserendo nella top 11 dei giocatori da lui allenati. Niente, silenzio. Fino a oggi. Nell'intervista rilasciata a Off The Ball, l'irlandese non le ha mandate a dire: "Mi disse che avrebbe sempre fatto ciò che era meglio per il Manchester - racconta Keano - ma sono fesserie. Suo figlio Darren ha giocato nel club e ha vinto un campionato: davvero fortunato. Suo fratello è stato capo osservatore del Manchester United per un lungo periodo. Sono sorpreso che sua moglie non sia stata coinvolta in qualche modo. Darren allenava il Preston North End ed è stato esonerato: c'erano alcuni giovani in prestito del Manchester, indovinate cosa è successo dopo l'esonero? Sono stati richiamati alla base. Non credo che questo sia pensare al bene del Manchester United".