Keown: "Lukaku dovrebbe ruggire come un leone, ma è stato un gattino"

Martin Keown, ex difensore inglese dell'Arsenal non è stato tenero a proposito della prestazione di Lukaku contro la Juventus in Champions. "Quando lo United è rientrato in campo per il secondo tempo, Lukaku è sbucato dal tunnel molto tempo dopo rispetto ai suoi compagni. Sembrava che preferisse stare da un'altra parte. Ovunque ma non lì. E' un attaccante che ha una forza bruta e un ritmo elettrizzante, quindi dovrebbe ruggire come un leone. Ma davanti alla Juve ha giocato come un gattino - riporta A bola - e non è stata la prima volta".