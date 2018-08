Keylor Navas, da dodicesimo a... Dodicesimo? Guardiola lo vuole al City

© foto di J.M.Colomo

Da dodicesimo a dodicesimo? Secondo AS, il Manchester City starebbe pensando a Keylor Navas per sostituire l'infortunato Claudio Bravo. Pep Guardiola deve fare i conti con l'infortunio del suo secondo portiere e per questo guarda in casa Blancos. Possibile il prestito del costaricense.