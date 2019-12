Keylor Navas: "Real Madrid, acqua passata. Resto grato a Zidane"

© foto di Imago/Image Sport

Keylor Navas a El Chiringuito risponde alla domanda riguardante il suo addio al Real Madrid: "Per me è passato. Cerco di conservare le cose positive, ho avuto un'esperienza molto buona, Zidane mi ha difeso molte volte e gli sono grato. Ci sono cose che non sai perché succedono ma succedono. Non penso a cosa ho sbagliato al Real Madrid, è arrivato un club che ha riposto fiducia in me e sono andato".