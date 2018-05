Keylor Navas: "Vinceremo perché il Real ha la miglior difesa del mondo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Real Madrid Keylor Navas ha parlato in vista della finale di Champions col Liverpool, come riporta il Mundo Deportivo: "E' bellissimo poter giocare la terza finale di Champions consecutiva, vogliamo continuare a fare la storia. Non siamo assolutamente rilassati, vogliamo arrivare al meglio in finale. Noi però abbiamo giocatori che possono fare la differenza e certi giocatori possono fare la differenza. Inoltre sono convinto di avere davanti a me la miglior difesa del mondo".