© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Angelo Alessio è stato annunciato ufficialmente come nuovo tecnico del Kilmarnock e al sito ufficiale del club scozzese ha detto: "È un vero onore per me essere nominato manager del Kilmarnock. Ho passato molto tempo a cercare e raccogliere informazioni sul club e tutti quelli con cui ho parlato non mi hanno detto altro che cose positive sul Kilmarnock. Non vedo l'ora di lavorare con i giocatori e lo staff in allenamento e di costruire qualcosa di importante sulle solide basi lasciate da Steve Clarke".