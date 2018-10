Kilmarnock, un tuffo che fa discutere: Jones rischia 2 turni di squalifica

Gian Piero Ventura è de facto il nuovo tecnico del ChievoVerona: due anni di contratto e accordo raggiunto stasera col club gialloblù, che in giornata ha allontanato D'Anna e affiderà l'impresa di risalire in classifica all'ex ct della Nazionale. Lo riferisce quest'oggi la redazione...

ChievoVerona, inizia l'era Ventura. Due anni di contratto per l'ex ct

Ventola: "Belotti lasci il Toro per fare il salto di qualità"

Inter-Milan verso il sold out: disponibili solo anelli arancio e rosso

Stankovic: "Juve gioca da sola. Le altre lottano per il secondo posto"

Sampaoli: "Icardi-Dybala out dal Mondiale? Avevamo l'obbligo di vincere"

Pescara, operazione ok per Capone. Fra 15 giorni riabilitazione

Torino, nessun esame per Zaza. Sarà a disposizione dopo la sosta

Under 21, Castrovilli lascia il ritiro. Per il giocatore ritorno a Cremona

Torino, programma personalizzato per Ansaldi. Differenziato per Lyanco

Hugo Maradona: "Maglia n.10 del Napoli a Insigne? Sarebbe peso in più"

Una simulazione che potrebbe costare cara. L'esterno offensivo del Kilmarnock, Jordan Jones, potrebbe essere squalificato per due turni dalla Federazione scozzese dopo il tuffo che ha portato al rigore decisivo nella sfida contro il Dundee. Se ne discuterà giovedì pomeriggio.

