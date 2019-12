Klopp 2024: ma non sarà sufficiente per battere il record di longevità

© foto di Imago/Image Sport

Il rinnovo fino al 2024 di Jurgen Klopp porterà il tecnico tedesco a guidare il Liverpool per nove anni almeno. Non sarà però un record di longevità sulla panchina dei reds. Sotto questo aspetto Tom Watson appare imbattibile: 19 anni nel periodo 1896-1915: altri tempi, altro calcio. Limitandoci al dopoguerra da 45 anni a questa parte resiste il record di Bill Shankly: 14 anni e sette mesi di servizio (dicembre 1959-luglio 1974) con 783 partite. A completare il podio un'altra leggenda come Bob Paisley che in nove anni ha guidato la squadra in 535 partite, vincendo 20 titoli, fra cui le prime 3 Coppe dei Campioni. Le altre due portano la firma di Rafa Benitez (6 anni, 4 titoli complessivi) e Joe Fagan (due anni, tre titoli complessivi).

Jurgen Klopp oggi è al nono posto per partite giocate (234), ma chi gli è davanti, esclusi i tre citati, è alla portata (Patterson, Kay, Benitez, Dalglish, Houllier).

A livello di titoli c'è ancora molto da fare per battere ogni record. Arrivato nel 2015, i primi successi sono arrivati solo in estate: la Champions League, poi l'Europa League. Nel mirino a breve termine Mondiale per Club e Premier League. E da qui al 2024 c'è ancora tempo per arricchire la bacheca.