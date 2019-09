Klopp: "A Napoli abbiamo giocato bene, impossibile dominare con loro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha presentato in conferenza stampa il big match di domenica sul campo del Chelsea. Queste le sue principali dichiarazioni, a partire dal ko in Champions col Napoli: "Normalmente non perdi quando giochi così. Abbiamo fatto una prestazione di qualità e maturità contro un avversario ostico. Non è possibile dominare una partita contro il Napoli, si tratta di un'ottima squadra. Non è mai facile affrontarla".

Come stanno gli infortunati?

"Naby Keita è tornato ad allenarsi con la squadra. Alisson sta lavorando a parte e sta facendo progressi, mentre per Origi dobbiamo valutare giorno dopo giorno. È improbabile che giochi domenica, ma ancora non lo escludo".

Cosa si aspetta dalla gara col Chelsea?

"Non è mai facile vincere in casa del Chelsea, Lampard ha fatto un ottimo lavoro al Derby County e non sono sorpreso di vederlo alla guida dei Blues. La Premier però è un campionato difficile... Alcuni a Londra non sono contenti dei risultati del Chelsea, ma non è colpa sua. Lampard è un bravo allenatore, guida giocatori giovani e di talento. Hanno tutto il mio rispetto".