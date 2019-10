Klopp al giornalista: "Voli dalla Norvegia per questa domanda?""

© foto di Imago/Image Sport

"Non puoi volare dalla Norvegia e farmi questa domanda". Jurgen Klopp regala un altro siparietto con un giornalista. Gli aveva chiesto se avesse qualche suggerimento per Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, prossimo rivale in campionato del Liverpool, nell'ennesima sfida di una rivalità eterna: "Non ne ha bisogno. Dai, ha fatto parte di quel club per 10-15 anni, non saprei. Ha anche le sue esperienze da allenatore: a volte la gente pensa che prima di poter allenare il Barcellona tu debba aver allenato il Real Madrid, ma non funziona così".