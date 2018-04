Klopp bestia nera di Guardiola. Il catalano affondato per la settima volta

Ancora una volta Jurgen Klopp si è confermato bestia nera di Pep Guardiola. Il 3-0 col quale il Liverpool ha spazzato via in poco più di mezz'ora il Manchester City ha confermato come le squadre del tecnico tedesco sappiano meglio di altre mettere in difficoltà il gioco del catalano, che nella sua carriera di allenatore è in saldo negativo con pochissimi colleghi: Ranieri e Cook, affrontati però una volta sola e Ancelotti incrociato in due occasioni. E Jurgen Klopp, del quale si ha ormai la certezza sia la vera bestia nera: in 13 confronti il bilancio sorride all'attuale guida del Liverpool 7-5 con un pareggio. Vittorie anche di un certo prestigio: due sono supercoppe tedesche, vinte dal Borussia Dortmund, oltre a una semifinale di Coppa di Germania. Solo in questa stagione il Manchester City ha ottenuto la sua unica sconfitta in una Premier League dominata proprio contro il Liverpool di Klopp e ieri sera potrebbe essere arrivata l'ennesima pietra tombale per i sogni di Champions dei citizens.