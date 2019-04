Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, commenta il successo dei reds contro il Cardiff: "Per preparare la partita contro il Cardiff ci siamo allenati senza tagliare l'erba e bagnare il campo. Era chiaro che sarebbe andata così qui, sono cose che capitano contro certi avversari. Per questo ci siamo allenati nelle stesse condizioni che avremmo trovato e ha aiutato. Ci siamo allenai per un'ora e dieci minuti su un campo molto secco per abituare i ragazzi. È fondamentale essere pronti a non farsi frustare dagli imprevisti".