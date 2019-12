© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La vittoria nel derby contro l'Everton di ieri sera ha portato Jurgen Klopp ancor più nella storia del Liverpool. Il 5-2 di Anfield, infatti, è stata la vittoria numero 100 in Premier League del manager tedesco. Un traguardo raggiunto più velocemente di ogni altri suo precedessore sulla panchina dei Reds. Per arrivare in tripla cifra sul fronte dei successi in campionato Klopp ha avuto bisogno di appena 159 partite. Battuto anche Rafa Benitez, l'ultimo tecnico del Liverpool a vincere la Champions con lo storico club inglese: lo spagnolo per raggiungere le cento vittorie in Premier con i Reds impiegò 181 partite.