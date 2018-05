Klopp ci crede: "Real un orologio svizzero, ma noi siamo il Liverpool"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League col Real Madrid: "Una finale di Champions è davvero qualcosa di grande. Da allenatore devi fare un sacco di cose per prepararti. Quando ci arrivai col Borussia Dortmund ero sicuramente più nervoso, giocammo una gara fantastica contro il Bayern ma perdemmo. Ci è voluto un po' per avere di nuovo questa opportunità, ma i miei ragazzi quest'anno me l'hanno ridata. Sono veramente felice. Questo gruppo di giocatori ha combattuto duramente per questo obiettivo. Lo meritano davvero e sono orgoglioso di loro".

Sulla finale: "Sarà una sfida grandissima per i giocatori, per me, per tutti. Dobbiamo essere molto solidi in difesa, fluidi nelle transizioni e goderci la partita. Può succedere di tutto in campo, non esistono avversari invincibili. Forse, se giocassimo dieci volte col Real, ne perderemmo nove, ma questo non mi interessa. Penso solo alla gara di domani".

Su Zidane: "La gente dice che non ha una buona conoscenza tattica. Dicono lo stesso di me, ma sarebbe divertente se i due allenatori della finale di Champions non sapessero davvero niente dal punto di vista tattico. Zidane è stato uno dei migliori calciatori di tutti i tempi e adesso può vincere da allenatore la sua terza Champions consecutiva. È brillante proprio come quando giocava. Il Real lavora con lui come un orologio svizzero. Lo considero un allenatore migliore rispetto a me. Era migliore da calciatore e lo è adesso da allenatore".

Sul Real Madrid: "Loro sono molto forti, ma noi siamo il Liverpool. Nessuno si aspettava di vederci a Kiev, ma noi abbiamo nel nostro DNA la capacità di fare grandi cose. Siamo in finale perché siamo il Liverpool, abbiamo segnato tanti gol e fatto un percorso eccezionale. Il Real ha più esperienza, è vero, ma noi possiamo complicargli le cose".

Sul punto di forza del Liverpool: "Il nostro spirito, al 100%. Siamo una buona squadra, sognavamo la finale ma ci siamo arrivati solamente grazie al nostro lavoro".

Su Salah e il Ramadan: "La religione è una questione privata. È tutto ok, Momo è pieno di energia".

Su Salah Pallone d'Oro: "Questo non è importante per un allenatore. Vedremo se Salah potrà vincerlo. Sicuramente è un calciatore con un fantastico potenziale, che ha fatto una stagione incredibile. Nelle prossime stagioni dimostrerà se può ripetersi o meno, raggiungendo i livelli di Messi e Cristiano Ronaldo".

Sulla panchina del Real: "Non abbiamo la stessa qualità del Real in panchina. Vazquez e Asensio sono giovani, ma giocano a livelli altissimi così come chi è seduto dietro di loro. Non ha senso però confrontare le panchina, noi siamo in forma e ce la giocheremo. Per vincere servirà come sempre anche un po' di fortuna".