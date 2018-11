Klopp contro i giocatori del PSG: "Ci hanno fatto passare da macellai"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jurgen Klopp è una furia. L'allenatore del PSG non le manda a dire ed accusa i giocatori del PSG: "Il numero di interruzioni in questa partita non è una bella cosa. Per due anni abbiamo vinto il premio Fair Play in Inghilterra e stasera ci hanno fatto sembrare dei macellai per tutte le ammonizioni che abbiamo preso. Un sacco di giocatori del PSG, soprattutto Neymar, sono andati a terra e sembrava ci si fossero fatti davvero male, per questo noi abbiamo perso la calma. L'arbitro può fare tante cose, anche ammonire per simulazione. Se vai a terra, sembri morto e poi dopo un attimo ti tiri su, è giallo, comportamento antisportivo"