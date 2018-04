Klopp: "Dopo il Liverpool mi fermerò almeno per una stagione"

© foto di Imago/Image Sport

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool prossimo avversario della Roma in Champions League, ha parlato a Sky Sports in Germania: "E' possibile che termini la mia carriera molto prima rispetto a ciò che fanno gli altri allenatori. Non voglio morire su una panchina e in ogni caso, dopo il Liverpool mi prenderò almeno un anno di pausa in accordo con tutta la mia famiglia. Le voci sul Bayern Monaco? Non ho mai avuto clausole nei miei contratti. Se il Bayern fosse stato davvero interessato, qualunque fosse stata la mia decisione, sarebbe stato tutto molto complicato. Ho un contratto per altri quattro anni con i Reds e il club è molto contento del mio lavoro. Ecco perché è assolutamente logico che il Bayern non ci abbia provato. Non lavorerò all'età di Heynckes, ammiro quello che sta facendo, ma io non lo farò. In carriera sono stato benissimo al Mainz e al Borussia Dortmund e molto probabilmente tornerò lì ma non necessariamente come allenatore".