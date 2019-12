© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prime parole di Jurgen Klopp dopo il rinnovo fino al 2024: "Personalmente per me questa è una dichiarazione d'intenti, che si basa su ciò che abbiamo raggiunto finora e di ciò che dobbiamo ancora ottenere. Vedendo lo sviluppo di questo club, penso che possiamo solamente crescere. La gente vede cosa succede in campo e può valutare così i nostri progressi ma non sono gli unici. Ho visto l'impegno della proprietà sotto ogni aspetto. Quando è arrivata la chiamata nell'autunno 2015 ho sentito che fossimo perfetti l'uno per l'altro. È solo con la convinzione totale che la collaborazione rimanga completamente complementare da entrambe le parti che ho deciso di impegnarmi fino al 2024. Altrimenti non avrei firmato. Questo club è in un posto così bello che non ho nemmeno contemplato l'idea di andarmene".