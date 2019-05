Klopp: "È assurdo che la finale di Europa League si giochi a Baku"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Penso che anche Madrid sia cara, è chiaro che è molto cara. Però almeno non è dall'altra parte del mondo". Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha preso posizione in maniera piuttosto netta sulle polemiche del pubblico inglese nei confronti della scelta di Baku come sede della finale di Europa League. Una gara che ovviamente non riguarda in modo diretto il tecnico tedesco (la finale di Champions col Tottenham è in programma a Madrid), ma che in Inghilterra sta facendo molto discutere fra i tifosi dell'Arsenal e quelli del Chelsea: "Andare a Baku per una finale di Europa League è veramente assurdo. I signori che prendono questa decisione non so cosa abbiano mangiato a colazione. C'è almeno un volo di linea? Queste decisioni vanno prese in modo ragionevole. E invece sono stati degli irresponsabili".