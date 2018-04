Klopp: "Le squadre di Guardiola sanno come posizionarsi in campo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato al sito ufficiale del club in vista della sfida contro il Manchester City, in programma mercoledì e valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League: "Le squadre di Guardiola sono sempre posizionate in modo eccellente. Ha sempre avuto grandi squadre con giocatori che prendevano eccellenti decisioni. Al Barcellona ad esempio Xavi, Iniesta, Busquets e Messi. Al Bayern lo stesso e ora al City con Gundogan, Silva, Aguero e Sané. Sanno come posizionarsi sul campo, sanno cosa succede interno a loro, sono ben orientati e possono passare la palla nella zona successiva. Questo li rende straordinari".