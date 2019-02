Klopp: "Liverpool-Bayern? Se non fossi coinvolto, pagherei il biglietto"

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha presentato così in conferenza stampa la gara di Champions League di domani col Bayern Monaco: "Shaqiri si è allenato ieri e sembra stare bene. Affronteremo una squadra forte come il Bayern, la rispettiamo molto e per me non è una sfida personale. Quest'anno hanno reso meno rispetto alle aspettative, ma questo li rende ancora più pericolosi dal mio punto di vista. Vogliamo vincere entrambe questa gara, c'è ancora molta strada da fare. Sono davvero felice di poter giocare una partita così, se non fossi coinvolto direttamente proverei sicuramente ad acquistare i biglietti. A Liverpool sono cresciuto, io così come la squadra. Adesso la gente pensa che possiamo battere il Bayern, questa è davvero una grande cosa, ma dobbiamo provarlo in campo. Lewandowski e Hummels? Due giocatori e due ragazzi fantastici, ho bei ricordi legati a loro col Borussia Dortmund. Domani però faremo di tutto per non farli brillare. Il nostro pubblico ci dovrà spingere dal 100% al 140%".