Klopp: "Liverpool-City? Sorteggio da sogno...per i tifosi dello United"

Battuta di Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, in merito al sorteggio di Champions League: "Liverpool-Manchester City? Un sorteggio da sogno...per tutti i tifosi del Manchester United".

Klopp on Champions League draw: "I think it's an absolute dream draw... for all Manchester United fans!"

Watch live and free: https://t.co/96T6ncjzh8 pic.twitter.com/dCdMyphNgF

— Liverpool FC (@LFC) 16 marzo 2018