Klopp: "Mondiale per Club? No alla contemporaneità dei tornei"

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale del Mondiale per Club contro il Monterrey: "Se mi aveste chiesto a priori sull'opportunità di un Mondiale per Club nel bel mezzo della stagione, avrei detto di no. Questa è la mia opinione. Ormai parliamo sempre dei calendari. Siamo qui per disputare la competizione più importante del mondo per noi in questo momento. Non si può giocare un torneo Fifa e un torneo Uefa nello stesso momento. Magari la Confederazione sudamericana ritiene il suo torneo più importante degli altri. Non è facile, bisogna trovare un linguaggio comune e sedersi intorno a un tavolo. Si trova il tempo per un torneo che la gente vuole vedere ma non si possono aggiungere tornei su tornei, non funziona.