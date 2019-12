© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jurgen Klopp entra nella storia. Con il successo nel derby contro l'Everton, il tecnico dei Reds ha conquistato la vittoria numero 100 in 159 gare di Premier disputate. Mai nessuno nella storia del club era riuscito in questa impresa. Nella storia della Premier solo Josè Mourinho ha fatto meglio, conquistando 100 vittorie in appena 142 match di Campionato. Klopp ha fatto meglio di Sir Alex Ferguson, che conquistò la vittoria numero 100 dopo 162 gare di Premier.