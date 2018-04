Klopp, non solo calcio: "Brexit figlia di disinformazione. Tornerei al voto"

Non solo calcio. Nella testa di Jurgen Klopp, eccentrico tecnico del Liverpool, c'è anche tanto altro. L'allenatore tedesco ha parlato al The Guardian dicendo la sua sulla Brexit: "Tutti sono stati influenzati da informazioni parziali, ma la gente non sapeva realmente come sarebbe funzionata la questione. Il 49% della popolazione non era a favore, l'altro 51% che lo era ha realizzato presto cosa fosse successo e si è detta 'cosa abbiamo fatto' subito dopo il voto. Io chiederei di ripensare la questione e di tornare a votare di nuovo, questa volta con le giuste informazioni in merito".