Klopp non vince a Old Trafford neanche stavolta: Man Utd-Liverpool 1-1

Jurgen Klopp non espugna Old Trafford neanche questa volta. Il manager del Liverpool deve ancora rinviare l'appuntamento con la prima vittoria in casa del Manchester United, che a sua volta sfodera una prestazione d'orgoglio in risposta al momento molto difficile, e costringe sul pari una macchina da guerra come quella che ha oggi a disposizione Klopp. Avanti i Red Devils nel primo tempo con Rashford, a cinque dal novantesimo Lallana ha assicurato almeno il punto ai suoi.

Ieri

EVERTON-WEST HAM 2-0 - 17' Bernard, 92' Sigurdsson

BOURNEMOUTH-NORWICH 0-0

ASTON VILLA-BRIGHTON 2-1 - 21' Webster (B), 45' Grealish (A), 94' Targett

CHELSEA-NEWCASTLE 1-0 - 73' Alonso

LEICESTER-BURNLEY 2-1 - 26' Wood (B), 45' Vardy (L), 74' Tielemans (L)

TOTTENHAM-WATFORD 1-1 - 6' Doucouré (W), 86' Alli (T)

WOLVERHAMPTON-SOUTHAMPTON 1-1 - 53' Ings (S), 61' Raul Jimenez rig. (W)

CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY 0-2 - 39' Gabriel Jesus, 41' David Silva

Oggi

MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL 1-1 36' Rashford (M), 85' Lallana (L)

Domani

SHEFFIELD UNITED-ARSENAL ore 21.30