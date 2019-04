© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in vista della doppia semifinale di Champions contro il Barcellona: "Sicuramente per Suarez e Coutinho sarà speciale, sono due giocatori brillanti e due leggende del Liverpool. Per noi sarà già meraviglioso potercela giocare col Barça, ma ovviamente vogliamo mettercela tutta per farcela".