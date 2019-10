© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, solleva il problema calendario: dopo la vittoria contro l'Arsenal in Carabao Cup per i reds è complicato trovare una data per proseguire il torneo. Ricordiamo infatti che la squadra, in qualità di campione d'Europa, sarà impegnata anche nel Mondiale per Club: "Non ho fatto io il calendario quindi sono altre persone che se ne dovrebbero preoccupare. La FIFA ci dice che dobbiamo esserci per il Mondiale per Club e quindi lo facciamo. Stessa cosa per la Premier League e ovviamente non possiamo mancare. Poi c'è la Carabao Cupo. Oggi abbiamo giocato ma vogliamo una data che non sia il giorno di Natale alle 3 di mattina. È giusto che i problema esca fuori ora, ma non saremo noi le vittime di questo sistema. Stasera abbiamo giocato e abbiamo voluto vincere. Se non trovano una data giusta per noi vuol dire che non giocheremo e chiunque sia l'avversario passerà il turno. L'Arsenal ha giocato e non posso farci nulla, questo problema stasera è stato ignorato. Credo che molti fans della Premier League fossero davanti alla TV per tifare Arsenal ma... mi dispiace...".