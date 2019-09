Klopp: "Rocky dovrebbe essere studiato nelle scuole, è un'ispirazione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Forse sto sognando". È il titolo che Jurgen Klopp sceglie per la sua lettera scritta per il The Players Tribune. Dagli esordi alla vita privata, fino alla Champions conquistata il primo giugno con il Liverpool, sono tanti i temi trattati dal tecnico premiato ieri a Milano dalla FIFA con il The Best.

Errori di gioventù - "A volte ho paura che il mondo creda che allenatori e giocatori siano degli dei. Da cristiano, credo in un solo Dio e posso assicurarvi che non ha nulla a che fare con il calcio. La verità è che tutti sbagliamo, costantemente, e io da giovane l'ho fatto spesso. Per esempio, nel 2011 il mio Borussia doveva giocare a Monaco contro il Bayern, dove non vinceva da 20 anni. Ho sempre tratto ispirazione dai film, così ho pensato di motivare i miei ragazzi mostrando loro i film di Rocky Balboa. Secondo me dovrebbero far vedere tutta la serie nelle scuole di tutto il mondo, insegnarla come l'alfabeto. Se guardate questi film e non avete voglia di scalare una montagna, c'è qualcosa in voi che non va. La notte prima della partita c'è stata la riunione di squadra. Ho detto ai ragazzi che l'ultima volta che il Borussia aveva vinto a Monaco, loro indossavano ancora i pannolini. Poi ho cominciato a mostrare alcune scene di Rocky IV, in particolare quella con Ivan Drago che si allenava sul tapis roulant collegato ai computer, mentre gli scienziati sovietici lo studiavano. Poi feci vedere le immagini di Rocky che si allena in Siberia e corre verso la cima della montagna portando dei tronchi. Dissi ai giocatori che il Bayern era Ivan Drago, mentre noi dovevamo avere la passione e il cuore di Rocky per tentare l'impossibile. Mi fermai per studiare la loro reazione: mi aspettavo di vederli in piedi sulle sedie, esaltati e pronti a scalare montagne. Invece erano tutti fermi, spenti, vuoti. Mi guardavano come se fossi un pazzo. Così capii: non conoscevano Rocky, solo Kehl ed Owomoyela avevano visto le pellicole. Tutto il mio discorso era stato sciocco! Avevo parlato di tecnologia sovietica e Siberia per 10 minuti, era la partita più importante della nostra carriera, ma non era servito a nulla! Questo è quello che accade nella vita reale: siamo esseri umani, ogni tanto facciamo cose imbarazzanti. Ma la parte più strana di questa storia è che non ricordo se abbiamo vinto o perso la partita, anche se sono abbastanza sicuro che sia finita 3-1 per noi. Dimentichi i risultati, ma le storie non puoi scordarle".

Momento cruciale - Il tecnico tedesco si sofferma anche su uno dei momenti decisivi nella sua vita, la nascita del figlio quando aveva solo 20 anni: "Ha cambiato totalmente la mia vita. Ero ancora un bambino, dormivo cinque ore a notte, lavoravo la mattina e andavo a lezione il pomeriggio. Poi tornavo a casa per passare del tempo con lui. È stato difficile, ma mi ha insegnato a vivere realmente. Mi sono accorto che la vera preoccupazione era per il futuro di quella creatura che avevo messo al mondo: qualunque cosa accada su un campo di calcio, non è nulla in confronto. A volte le persone mi chiedono perché sorrido sempre. Anche dopo aver perso una partita, a volte sorrido. È perché quando è nato mio figlio, ho capito che il calcio non è vita o morte. Non stiamo salvando vite. Il calcio non è qualcosa che dovrebbe diffondere miseria e odio. Il calcio dovrebbe essere ispirazione e gioia, soprattutto per i bambini".