Klopp: "Sconfitta di Napoli modo migliore per preparare sfida al City"

© foto di Imago/Image Sport

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa in vista della super-sfida di domenica contro il Manchester City di Guardiola: "So cosa è andato storto a Napoli e come aggiustarlo. In questi giorni abbiamo lavorato su quello che non ha funzionato, nessuno voleva perdere ma il modo migliore per preparare una partita così importante è una sconfitta, non vogliamo provare ancora la stessa sensazione. Sarà dura, ma col City lo è sempre. Dovremo tenerli lontani dalla nostra porta e creare occasioni. Loro non sbagliano una partita da circa 2 anni".