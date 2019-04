Klopp si aggrappa al fato e a Highlander: "Ne resterà solo uno"

Ultime tre partite di Premier League, è volata Manchester City-Liverpool per il titolo. Col successo nel derby di Manchester la squadra di Pep Guardiola è avanti di un punto ed è padrona del suo destino: "Better fate than never" è la rivisitazione di Star Sport che passa dal "meglio tardi che mai" al "meglio il fato che mai" in riferimento alle parole di Jurgen Klopp, che ha sottolineato come il destino possa ancora permettere ai reds di vincere il campionato. Il Guardian sottolinea altre dichiarazioni del tecnico tedesco: "È come Highlander: solo uno di noi sopravviverà alla fine".