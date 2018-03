Kluivert sul figlio Justin: "Mi piacerebbe vederlo giocare nel Barcellona"

Patrick Kluivert, ex attaccante del Barcellona e della Nazionale olandese, ha parlato a OmniSport del futuro del figlio Justin, attaccante dell'Ajax: "Sono molto orgoglioso di lui e di quanto sta facendo col suo club. E' titolare e può crescere diventando un giocatore sempre più forte. Mi piacerebbe che un giorno possa giocare nel Barcellona, il più presto possibile, ma nel calcio non si sa mai. E' adulto e decierà da solo. Quello che è certo, visto che lo ha dichiarato in passato, che per lui sarebbe un sogno vestire la maglia del Barça".