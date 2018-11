Kluivert: "Un onore essere il capitano dell'Olanda Under 21"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Justin Kluivert ieri sera ha giocato con la sua Olanda Under 21 contro i pari età della Germania, perdendo però per 3-0. Tuttavia, l'esterno giallorosso ha indossato la fascia da capitano, ed ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni di Fox Sport: "È stato un onore, voglio solo mostrare ciò che posso fare. Purtroppo non è stato un buon risultato, ma sono orgoglioso dei ragazzi che erano qui per la prima volta. Non abbiamo giocato molto insieme, soprattutto se paragonato ai tedeschi: siamo ancora in una fase di conoscenza”. Poi esprime la sua voglia di tornare "tra i grandi", ma ciò passa attraverso le prestazioni con la Roma: “Farò del mio meglio per rendere difficile la scelta dell’allenatore. Perché se me lo chiedi, naturalmente io voglio giocare per la Nazionale maggiore".