Koke chiama Isco: "All'Atlético avrebbe la continuità che al Real non ha"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Koke chiama Isco all'Atlético Madrid. A seguito delle dichiarazioni del giocatore del Real Madrid, che nel post Spagna-Argentina ha ammesso di non avere nel club lo spazio di cui un calciatore ha bisogno, ecco che il centrocampista dei colchoneros raccoglie l'assist: "A me Isco piace molto. Quando gioca con noi nella Spagna è il migliore, il suo livello è spettacolare. Non lo vedo ogni giorno, non so cosa pensa Zidane, però se nel suo club non ha continuità sono certo che all'Atlético la avrebbe..."