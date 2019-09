Kompany elogia Van Dijk: "Il migliore della Premier, impatto incredibile"

Fonte: Dal nostro inviato a Manchester

© foto di Imago/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa in cui ha presentato la sua gara di addio al calcio, sfida tra le Legends del Manchester City e l'All Stars di Premier League, Vincent Kompany ha trovato il tempo per fare i complimenti a Virgil Van Dijk: "In due mi hanno impressionato particolarmente da avversario, ma se devo scegliere il miglior difensore della Premier dico Virgil Van Dijk. Terry, Ferdinand, hanno lasciato una traccia importante ma quel che ha fatto Van Dijk adesso è incredibile, anche per l'impatto che ha avuto nel Liverpool, di come è cambiato il club con lui".