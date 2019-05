© foto di Imago/Image Sport

Il suo gol segnato al Leicester potrebbe risultare determinante per la conquista della Premier del suo Manchester City. Vincent Kompany ha parlato dei momenti che hanno preceduto il tiro vincente ai microfoni di ESPN: "Ho sentito qualcuno gridare, non volevano che tirassi. Ma non sono arrivato a questo punto della mia carriera per farmi consigliare da colleghi più giovani, per farmi dire se calciare o meno. Da 15 anni dico ai miei tifosi che avrei segnato un giorno un gol come questo".

Mancanza di fiducia - Tartassato dagli infortuni nelle ultime stagioni, Kompany è al Manchester City dal 2008-09. Il centrale belga è ormai una bandiera nel club e un punto di riferimento importante per tutti. Ma in pochi hanno avuto fiducia nelle sue qualità balistiche: da Aguero a Sterling, fino a Guardiola, tutti hanno candidamente confessato a fine partita di avergli urlato "Non tirare!". Kompany, però, ha sorpreso e zittito tutti, regalando ai compagni, all'allenatore e ai tifosi una gioia incredibile.