Kondogbia cambia Nazionale: Adieu Francia, sì alla Rep. Centrafricana

Nelle previsioni doveva essere uno dei punti di riferimento del centrocampo dei Bleus, ma le cose non sono andate come ipotizzato. Geoffrey Kondogbia, alla luce dell'eccessiva concorrenza nella mediana francese, ha deciso di cambiare Nazionale. Il Ct della Repubblica Centrafricana Raoul Savoy lo ha infatti convocato (per la seconda volta, nella prima occasione era infortunato) per le prossime gare di qualificazione alla Coppa d'Africa e l'ex Inter ha deciso di rispondere, sposando la causa del suo Paese d'origine. Il regolamento d'altronde glielo permette, visto che il classe '93 oggi in forza al Valencia finora aveva disputato con la Francia solamente delle partite amichevoli.