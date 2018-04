Konsel: "Il Salisburgo è una squadra tosta, non molla mai"

© foto di Simone Lorini

Michael Konsel, ex portiere della Roma e nazionale austriaco, è allo stadio Olimpico per il match di Europa League tra Lazio e Salisburgo. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Il Salisburgo è una squadra tosta, che non molla mai. È una squadra molto aggressiva, corrono 90’ senza pausa. Hanno tanta fame. In questo momento sono molto forti".