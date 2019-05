© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Laurent Koscielny, difensore dell'Arsenal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Valencia dell'infortunio di Aaron Ramsey: "È stato un giocatore importante per il club e per i compagni di squadra, ha aiutato tutti i nuovi a inserirsi nel migliore dei modi. Ha firmato da mesi per la Juventus ma ha continuato a combattere per questa società, da grande professionista. Ci sono giocatori che smettono di lottare, ma credo che lui abbia amato tanto l'Arsenal. Ha mostrato personalità e carattere".