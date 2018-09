© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serata indimenticabile per il Kosovo del ct Bernard Challandes. La vittoria ottenuta ieri sera contro le Far Oer ha portato infatti i primi tre punti della storia. Nel match valido per la UEFA Nations League, sono stati Zeneli e Nuhiu a far esplodere tutto lo stadio Fadil Vokrri in una grande festa. Si tratta del primo successo ufficiale della Nazionale del portiere Samir Ujkani, riconosciuta da UEFA e FIFA soltanto nel maggio 2016.