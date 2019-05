Kovac pazzo di Messi: "Per il Pallone d'Oro il mio voto va sempre a lui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niko Kovac, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato di Lionel Messi in conferenza stampa: "Ho sempre votato per lui per il Pallone d'Oro, come capitano della Nazionale o come allenatore e selezionatore. È il migliore, basta vedere cosa fa davanti a 80-90mila persone, ti lascia senza parole. È una gioia vedere un essere umano così. La squadra è importante, ma avere un giocatore del genere fa la differenza".