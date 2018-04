Kovac: "Ieri l'accordo col Bayern. Ma prima darò tutto per l'Eintracht"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niko Kovac, tecnico dell'Eintracht Francoforte e prossimo allenatore del Bayern Monaco dalla prossima stagione, ha parlato in conferenza stampa della sua decisione: "Una settimana fa dissi che non c'erano ancora stati contatti col Bayern Monaco. La situazione è cambiata ieri. Ho ricevuto una chiamata da Monaco che includeva anche una proposta di contratto. Io ho accettato questa offerta e ho informato Fredi Bobic e Bruno Hubner, mentre stamattina ho chiamato la squadra. Ai ragazzi però ho detto che la mia situazione non è importante al momento. L'unica cosa che conta è raggiungere gli obiettivi di questa stagione, ciò che è successo non influirà sulle ultime partite perché lavoreremo come sempre".