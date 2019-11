© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attraverso il sito ufficiale del Bayern Monaco, l’ex allenatore Niko Kovac commenta la separazione consensuale con il club bavarese: “Penso che questa sia la decisione giusta per il club al momento - ha esordito -. I risultati, e anche il modo in cui abbiamo giocato l'ultima volta, mi hanno portato a questa decisione. Mio fratello Robert e io ringraziamo il Bayern per l'ultimo anno e mezzo. Durante questo periodo, il nostro team ha vinto il campionato, la Coppa DFB e la Supercoppa. È stato un bel momento. Auguro il meglio al club e alla squadra”, ha concluso.