Toni Kroos torna sul pesante ko del Real Madrid nel Clasico. Il centrocampista tedesco, attraverso il proprio account Twitter, ha commentato: "Fa ancora male ma sono orgoglioso della squadra per il modo in cui ha giocato. Testa in alto, ci aspettano grandi sfide".

Still hurts but proud of the team for the way we played last night. Heads up. Big challenges ahead. pic.twitter.com/GtvNTWMi9l

— Toni Kroos (@ToniKroos) 28 febbraio 2019