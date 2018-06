Kroos: "Modric via dal Real Madrid? Non voglio nemmeno immaginarlo"

© foto di J.M.Colomo

Toni Kroos è intervenuto in conferenza stampa parlando di Luka Modric: "Non ho sentito nulla sulla sua partenza dal Real Madrid. E non posso e non voglio neanche immaginarlo. È senza dubbio molto divertente giocare con lui a fianco. Abbiamo un bel duo, o meglio un trio con Casemiro. E direi sia stato di discreto successo".