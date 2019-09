Paul Scholes stecca il Manchester United. "Abbiamo visto ancora una volta quanti errori stiano facendo i giocatori più esperti ed è difficile per i giovani inserirsi in una squadra così". Il Silent Hero a Sky Sports UK spiega senza mezzi termini che "nei prossimi due anni lo United non sarà competitivo per il titolo. Solskjaer avrà quattro-cinque sessioni di mercato per ripulire la rosa ma finirà ancora dietro a City, Liverpool, Chelsea e Tottenham".