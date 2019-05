L'affondo di Scholes: "United senza identità. E Lukaku non è un bomber"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Non sono sicuro che Lukaku sia un giocatore di classe internazionale capace di assicurare 30 gol a stagione". L'affondo di Paul Scholes, riportato dal Sun, è di quelli diretti. L'ex centrocampista dei Red Devils, infatti, non usa mezzi termini nel definire gli attaccanti del Manchester United. "Credo ci sia molta confusione sulle caratteristiche dei vari Martial, Rashford o Alexis Sanchez - ha sottolineato Scholes -. Sono punte? Sono esterni? Come vanno considerati nell'economia del gioco della squadra? Credo il problema principale del Manchester United in questo momento sia la mancanza di un'identità ben definita all'interno della rosa".